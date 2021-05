Wechsel zur HSG Konstanz: Gianluca Herbel will sich am Bodensee für die 2. Liga anbieten

Mit der A-Jugend der Rhein-Neckar-Löwen kämpft Gianluca Herbel in den nächsten Tagen und Wochen um die deutsche Handball-Meisterschaft. Als nächste Hürde wartet am Donnerstag und Samstag im Viertelfinale der TSV Allach. Ob der Traum vom Titel für die Nordbadener danach noch lebt, werden die beiden Begegnungen zeigen, die sportliche Zukunft des Linksaußen steht allerdings bereits fest. Der Lahnsteiner findet am Bodensee seine neue Heimat, wo er sich zunächst in der U 23-Mannschaft der HSG Konstanz in Liga 3 entfalten und für das Zweitliga-Team anbieten möchte. Noch am Wochenende zeigte der 19-Jährige seine Treffsicherheit, als er im entscheidenden Spiel um den Viertelfinal-Einzug gegen die HG Oftersheim/Schwetzingen elf Tore erzielte.