Spieltechnik-Vizepräsident Tobias Weyrauch gab nach einer Präsidiumssitzung am Mittwochabend noch keine definitive Auskunft. „Es gibt einen Präsidiumsbeschluss, der allerdings noch verfasst werden muss. Ich kann noch nichts Offizielles sagen“, so der Funktionär aus Lich am Donnerstagnachmittag gegenüber unserer Zeitung.