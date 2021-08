Am Samstag (19.30 Uhr) ist es in Sohren soweit: Die Handballerinnen der HSG Hunsrück starten dann in das Abenteuer 3. Liga mit dem Heimspiel gegen den TV Möglingen aus dem Raum Stuttgart. Die Generalprobe ging allerdings schief: In der Kleinicher Hirtenfeldhalle verloren die Irmenach/Gösenrotherinnen den Härtetest gegen den Ligarivalen HSG Marpingen-Alsweiler mit 21:36.