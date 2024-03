Plus Bad Ems

Vor 370 Zuschauern: Handballerinen des TV Bad Ems steigen in die Rheinlandliga auf

Von Stefan Nink

i Bad Ems-Weibern_Jasmina Draganovic Foto: ANDREAS HERGENHAHN/Andreas Hergenhahn

Die Handballerinnen des TV Bad Ems (am Ball Jasmina Draganovic) sind am Ziel: Nach einer auf des Messers Schneide stehenden Landesliga-Partie setzten sich die Kurstädterinnen gegen ihren härtesten Mitkonkurrenten TuS Weibern knapp mit 23:22 (11:11) durch und dürfen ab Sommer in der Rheinlandliga mitwirken. Vor der stattlichen Kulisse von 370 Zuschauern in der Silberauhalle mussten die Schützlinge von Thomas Schmidt, Bianca Schmidt-Engels und Silke Pfeffer-Leukel alles in die Waagschale werfen, um die starke Saison auch mit dem angepeilten Titelgewinn zu krönen. Bis eine Viertelstunde vor dem Schlusssignal lag der hartnäckige Gast beim 17:19 sogar aussichtsreich vorn. Ein 4:0-Lauf der bestens auf den Konkurrenten eingestellten Bad Emserinnen aber stellte die Weichen. Die Gäste aus der Eifel blieben zwar in Schlagdistanz, aber der TVBE, dem bereits ein Unentschieden gereicht hätte, brachte den hauchdünnen Vorsprung unter stehenden Ovationen des begeisterten Publikums über die Runden. Anschließend kannte der Jubel auf der Insel Silberau keine Grenzen mehr, das Gros des Bad Emser Teams hatte nach dem Titelgewinn mit der A-Jugend das begehrte Double tatsächlich perfekt gemacht. stn Foto: Andreas Hergenhahn