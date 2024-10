Plus Kastellaun

Viele Fragezeichen vor zwei Heimspielen der HSG Kastellaun/Simmern – Sorgen um Puljizovic

i Kann Ex-Profi und Rückraum-Ass Sasa Puljizovic gegen die Südpfalz Tiger Ottersheim am Sonntag (17 Uhr) mitwirken oder nicht? Das ist auch die Frage, die sich Mirza Cehajic, Trainer der HSG Kastellaun/Simmern stellt. Puljizovics Achillessehne ist stark entzündet, eine schlimmere Verletzung könnte bei weiterer Belastung entstehen. Ein Puljizovic-Einsatz ist mit einem gewissen Risiko verbunden. Foto: B&P Schmitt

Zwei wichtige Heimspiele binnen einer Woche stehen für die HSG Kastellaun/Simmern (9. Platz/2:4 Punkte) in der Handball-Regionalliga Südwest an: Zuerst geht es am Sonntag (17 Uhr) in Kastellaun gegen die Südpfalz Tiger Ottersheim (13./0:4), dann kommt am kommenden Samstag (20 Uhr) Aufsteiger HG Saarlouis II (5./4:2) in die IGS-Sporthalle.