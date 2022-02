Auch die Doppelbelastung mit zwei Spielen an einem Wochenende bringt die HSG Nahe-Glan in der Handball-Rheinhessenliga nicht aus dem Tritt. Auf das 35:27 (15:12) gegen den TV Nieder-Olm II am Freitagabend in Kirn folgte ein 29:25 (15:14) am Sonntagnachmittag bei der HSG Rhein-Nahe Bingen II. Das ungeschlagene Team aus Meisenheim und Kirn dokumentiert damit auch in der Tabelle seine Sonderstellung, hat nun vier Pluspunkte Vorsprung auf den ersten Verfolger.