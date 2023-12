Plus Rheinbrohl/Bad Hönningen Verlieren verboten: Kellerduell der HSG Römerwall in der Rheinlandliga beim TV Welling Die klare 20:41 (14:20)-Niederlage vor zwei Wochen beim Spitzenreiter der Handball-Rheinlandliga, HSG Hunsrück, hat die HSG Römerwall bereits abgehakt. Auf das Team von HSG-Spielertrainer Tim Binnes wartet an diesem Samstag nun allerdings eine richtungsweisende Partie beim Tabellennachbarn TV Welling (Anwurf: 19.30 Uhr). Von Tim Hammer

„Von der Niederlage in Kleinich haben wir uns sehr gut erholt. Dass die Niederlage so hoch ausgefallen ist, war unserer prekären Personalsituation geschuldet. In der zweiten Hälfte haben uns die Alternativen gefehlt“, sagt Binnes. Für das Spiel in Welling steht Binnes jedoch erneut vor ähnlichen Personalsorgen. Die dünne Kaderdichte auf der ...