Handball

Vereine für Absage

Die Vereine des Handballverbands Rheinhessen haben sich in einer Videokonferenz einstimmig dafür ausgesprochen, die Saison 2020/21 ausfallen zu lassen. Diese Empfehlung der Vereine wird das Präsidium des Handballverbands bei seiner Sitzung am Dienstag beraten. Es ist davon auszugehen, dass das Präsidium dem Votum der Vereine folgt, einen dementsprechenden Beschluss fasst und damit im Herbst 2021 ein neuer Anlauf in der aktuellen Ligenkonstellation gestartet wird. Am Donnerstag war bereits die Oberliga-Saison abgebrochen und annulliert worden. olp