Verbandsliga: TV Bad Ems II verlangt Meister Bassenheim alles ab

„In der Schlussphase ging uns ein wenig Kraft und Puste aus. Es war ein toller Auftritt unserer Mannschaft, die dem Favoriten alles abverlangt hat.“ Martina Noll, Trainerin des TV Bad Ems II, hatte allen Grund ihre couragierten Schützlinge für die beherzte Vorstellung gegen den TV Bassenheim zu loben. Zwar gingen die Punkte trotz einer 18:14-Pausenführung der Reserve mit dem hauchdünnen 35:34 letztlich an den TV Bassenheim.

Dabei musste sich der Gast weitaus mehr strecken, als ihm lieb war, um in Sachen Meisterschaft den Deckel auf den Pott zu setzen. Am Ende machten aber die größere Routine und Körperlichkeit gegen jugendliche Unbekümmertheit (hier gegen zwei Bassenheimer TVBE-Jungspund Oliver Noll energisch bei dessen Torwurf an) den entscheidenden Unterschied. TV Bad Ems II: Dalkner, Sorger – Kind (6), Wohkittel, S. Berges (7/1), Wiedenhues (2), O. Noll (1), Stephan (1), Heinz (4/2), Driesch (2), Eckhardt, Helbach (10/2), Müller (1). stn Foto: Andreas Hergenhahn