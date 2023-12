In der Handball-Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar hat HB Mülheim-Urmitz den dritten Sieg in Serie landen können. Im Heimspiel in der Urmitzer Peter-Häring-Halle gelang ein souveräner 40:29 (18:16)-Erfolg gegen Tabellenschlusslicht HSG Worms. Der HV Vallendar kam dank einer Aufholjagd zu einem 27:27 bei Spitzenreiter Bingen.