Die Handball-Oberliga Rheinland-Pfalz/ Saar ist zurück. 48 Wochen ruhte der Spielbetrieb in der vierthöchsten Spielklasse, die in dieser Spielzeit wieder eingleisig an den Start geht. Nur zwei Partien konnten die Teams im Vorjahr absolvieren, ehe die Saison abgebrochen werden musste. Der HV Vallendar startet nun mit einem Heimspiel gegen Drittligaabsteiger VT Zweibrücken-Saarpfalz. Für den TV 05 Mülheim beginnt die Saison mit einem Rheinlandduell beim TuS Daun.