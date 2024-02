Plus Vallendar/Mülheim Vallendar hat zweiten Platz im Blick – Mülheim-Urmitz beendet Niederlagenserie Der HV Vallendar kann in der Handball-Oberliga nun den zweiten Tabellenplatz ins Visier nehmen. Von Lutz Klattenberg

Die Mannschaft von Trainer Veit Waldgenbach besiegte vor 300 Zuschauern auf dem Mallendarer Berg die zwar weiterhin zweitplatzierte SG Saulheim mit 25:23 (10:10), ist aber nun in Schlagdistanz. Derweil hat HB Mülheim-Urmitz nach vier Niederlagen in Serie zurück in die Erfolgsspur gefunden. Vor rund 300 Zuschauern in der Mülheimer Philipp-Heift-Sporthalle ...