Nach drei Niederlagen in Folge hofft der HV Vallendar in der Handball-Oberliga auf einen Erfolg im Heimspiel gegen die SG Saulheim. Der TV 05 Mülheim reist mit zwei Siegen im Rücken zum TV Offenbach an die Queich. An gleicher Stelle unterlag der HVV vor Wochenfrist mit 27:30. Am kommenden Freitagabend kommt es dann auf dem Mallendarer Berg zum ersten Oberligaderby der Rheinlandrivalen seit Januar 2020.