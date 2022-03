In der Handball-Rheinlandliga hat der SV Urmitz auch bei der Turnerschaft Bendorf seinen Erfolgslauf fortgesetzt und am Ende den Bendorfer Falken mit 31:34 (11:17) das Nachsehen gegeben. Der Derbysieg war der dritte Urmitzer Erfolg in Serie und zerstörte zugleich Bendorfs Traum, diese Saison daheim ungeschlagen zu bleiben.