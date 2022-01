In der Handball-Rheinlandliga hat der SV Urmitz im wichtigen Spiel gegen die HSG Römerwall zu keinem Zeitpunkt an die gute Leistung der Vorwoche in Bad Ems anknüpfen können und am Ende eine klare 31:37 (17:20)-Heimniederlage bezogen. Damit warten die Rheinstädter weiter auf den ersten Saisonsieg und verharren gemeinsam mit dem TuS Weibern (beide 1:15 Punkte) im Tabellenkeller.