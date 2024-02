Plus Vallendar Unnötige Niederlage beim Tabellenzweiten: HSG Westerwald fehlt in Vallendar der letzte Biss Beim Tabellenzweiten zu verlieren, ist sicherlich kein Beinbruch, doch nach dem 27:30 (11:16) in der Verbandsliga Ost beim HV Vallendar II gerieten die Handballer der HSG Westerwald ins Hadern. „Wir haben mögliche Punkte beim Tabellenzweiten leichtfertig verschenkt“, meinte Jörg Wengenroth, der Vorsitzende der Kombinierten aus Westerburg, Hachenburg, Bad Marienberg und vom TuS Ahrbach.

Nach den starken Spielen gegen Wissen und Bendorf erwischte die HSG in Vallendar keinen guten Tag. „Die Abwehr agierte in Halbzeit eins viel zu pomadig, im Angriff fehlte die Durchschlagskraft“, fand Wengenroth. Vallendar hatte die Begegnung dadurch im Griff und kam so zu einer 16:11-Pausenführung. Nach dem Wechsel hatte die ...