Erster gegen Letzter in der 3. Liga Staffel E der Handballerinnen: Die SG Schozach-Bottwartal (26:0 Punkte) empfängt am Samstag um 18 Uhr in der Beilsteiner Langhalshalle (bei Heilbronn) als turmhoher Favorit das Schlusslicht HSG Hunsrück (4:24 Zähler).