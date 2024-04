Bad Sobernheim

Unerwartet Meister: Dritte Mannschaft des HSV Sobernheim bejubelt die Meisterschaft in der B-Klasse

i Dritte Mannschaft des HSV bejubelt die Meisterschaft in der B-Klasse Foto: HSV Sobernheim/Kistner

So sehen Meister aus: Die dritte Mannschaft des HSV Sobernheim gewann unerwartet den Titel in der Handball-B-Klasse. Die Bad Sobernheimer legten ein 31:20 gegen den HSC Ingelheim III vor. Einen Tag später unterlag der bisherige Spitzenreiter TV 1817 Mainz überraschend, und so ging der Titel an den HSV.