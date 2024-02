Plus Andernach/Koblenz-Güls TVW und HSV sind chancenlos: Welling und Rhein-Nette verharren nach Niederlagen im Tabellenkeller Am 15. Spieltag der Handball-Rheinlandliga haben sowohl der TV Welling als auch die HSV Rhein-Nette deutlich verloren. Beide verharren somit im Tabellenkeller. Von Harry Traubenkraut

HC Koblenz - TV Welling 33:27 (16:11). 33 Wellinger Gegentore waren auch diesmal zu viel, um Zählbares vom Auswärtsspiel mitzubringen. Dabei stand die TVW-Defensive aber besser als zuletzt in Daun, sodass die Begegnung in Koblenz-Güls zumindest in Durchgang eins lange Zeit offen blieb. Immer wieder legte der HCK vor, aber ...