Gegen den überragenden Spitzenreiter der Handball-Bezirksliga Saar, den TV Homburg II, hatte im Lager des TV Birkenfeld niemand ernsthaft mit einem Sieg gerechnet. Am Ende km es wie erwartet und die Gäste hatten in der Halle am Umweltcampus mit 37:20 (16:7) die Nase vorne.