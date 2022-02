Ein leichtes Spiel wartet auf die Saarlandliga-Handballerinnen des TV Birkenfeld/Nohfelden. Nachdem die Mannschaft von Trainerin Rodica Tonita in diesem Jahr noch keine Partie zu ihren Gunsten entscheiden konnte, geht sie ohne Druck in das Heimspiel gegen den Tabellenführer HSG DJK Marpingen/SC Alsweiler II, das am Sonntag, 17 Uhr, in der Birkenfelder Sporthalle Am Berg stattfindet.