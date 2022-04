Eigentlich war es Rodica Tonitas Plan, dass ihre Team die noch verbleibenden Partien gewinnt. Doch die Saarlandliga-Handballerinnen des TV Birkenfeld/Nohfelden sind am vergangenen Wochenende mit dem ASC Quierschied an einem der vermeintlich leichteren Gegner des Quartetts gescheitert und mussten sich am Ende mit 23:27 geschlagen geben.