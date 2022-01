Der TV Bad Ems gehört zum Trio, das sich in an der Tabellenspitze der Handball-Rheinlandliga schon ein wenig von Rest des Feldes abgesetzt hat. Wie der HC Koblenz und die HSG Hunsrück haben sich die Kurstädter bislang lediglich zwei Minuspunkte erlaubt, in den restlichen Partien aber noch keine Blöße gegeben.