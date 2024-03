Plus Westerburg

TVBE-Reserve ist am Ende stehend k.-o. und verliert mit 28:38 in Westerburg

Von Stefan Nink

Wegen des Abi-Ball einiger Spieler fiel das Aufgebot des TV Bad Ems II für das Spiel der Handball-Verbandsliga bei der HSG Westerwald recht übersichtlich aus. So mussten die Kurstädter nach 40 verteilten Minuten in der Halle des Westerburger Schulzentrums am Ende noch eine deutliche 28.38 (19:18)-Niederlage quittieren und die Kombinierten aus Westerburg, Hachenburg, Bad Marienberg und vom TuS Ahrbach in der Tabelle an sich vorbeiziehen lassen.