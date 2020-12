TVBE-Nachwuchs erfährt im Training vom Aufstieg

Bad Ems

Den Rechenschieber hatten sie beim TV Bad Ems im Vorfeld des zweiten Qualifikationsspiels ihrer B-Jugendlichen zur Handball-Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar ganz gewiss nicht bemüht. Als am Sonntagnachmittag in der Silberauhalle nach 50 gespielten Minuten der Endstand von 28:24 für die Gäste von JH Mülheim/Urmitz auf der Anzeigetafel stand, sprach Trainer Frank Schaust noch davon, am kommenden Wochenende die dritte und letzte Begegnung zwischen Mülheim/Urmitz und der HSG Wittlich am Liveticker verfolgen zu wollen und den Kombinierten vom Rhein die Daumen zu drücken, damit die Kurstädter eines der beiden Oberliga-Tickets zu lösen, die dem Handballverband Rheinland zustehen.