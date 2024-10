Plus HVR-Pokal

TVBE will beim Pokalspiel in Trier experimentieren

Bad Ems. In die Oberliga sind die Handballer des TV Bad Ems mit ihrem neu formierten Team mit 6:6 Punkten recht ordentlich gestartet, am Samstagabend geht es für die Schützlinge von Andreas Klute und Martina Noll ab 18 Uhr bei der DJK/MJC Trier um den Einzug in die 3. Runde des Rheinlandpokals. Da die Prioritäten der Ballwerfer aus der Kurstadt eindeutig im Ligabetrieb liegen und die Schwarz-Weißen sich dort mit ihrer blutjungen Formation in gesicherten Gefilden etablieren wollen, steht für Klute in der Halle in Trier-West eines im Vordergrund: „In erster Linie gilt es im zu Fluss bleiben.“ Klar: Wenn man so weit fährt, ist der Ehrgeiz groß genug, dass man auch als Sieger von der Platte gehen will. Dennoch wird der TVBE, der ohne seinen Routinier Michael Schmitz in der ältesten Stadt der Republik antritt, die Partie laut Klute nutzen, um vor allem im Abwehrbereich zu experimentieren und neue Varianten zu testen. „Das könnte uns im weiteren Verlauf der Saison zugute kommen.“