Plus Daun TVBE verliert nach 7:3-Führung den Faden und geht in Daun unter Von Stefan Nink i Für den jungen Spielmacher Oliver Noll (am Ball) und seine Bad Emser war nach starker Anfangsphase der Kasten des TuS Daun wie vernagelt. Am Ende kassierte der TVBE eine 22:32-Schlappe. Foto: Hergenhahn/Archiv Mit leeren Händen kehrten die Oberliga-Männer des TV Bad Ems vom Gastspiel beim TuS Daun zurück. Allerdings fiel die Niederlage mit 22:32 (10:16) entschieden deutlicher aus, als es die Kräfteverhältnisse auf der Platte tatsächlich hergaben. Lesezeit: 2 Minuten

Dabei kamen die Kurstädter in der Wehrbüschhalle gut in Tritt. Der junge Rückraum der Gäste leitete gleich den ersten Angriff ein, der gekonnt per Kempatrick abschlossen wurde. Der Ball lief gut, die Bad Emser lagen so nach gerade einmal zehn Minuten mit 7:3 vorne. „Da hätte es auch schon 10:5 ...