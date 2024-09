Plus Andernach/Welling/Weibern TV Welling freut sich auf ehemaligen Nationalspieler – Rhein-Nette mit neuem Trainerteam Von Harry Traubenkraut i „Drin bleiben“ lautet die Devise beim TV Welling, der im Vergleich zur Vorsaison mit einem breiter aufgestellten Kader in die Saison geht. Foto: Björn Oligschläger Vieles neu und doch auch einiges vertraut. So lässt sich vor dem Start der Handballsaison an diesem Wochenende der Status bei den Oberligateams HSV Rhein-Nette, TV Welling und TuS Weibern zusammenfassen. Wobei die erste Neuerung ist, dass die bisherige Rheinlandliga nun Oberliga Rheinland heißt. Lesezeit: 3 Minuten

Neu ist zudem auch der TuS Weibern. Der Aufsteiger sorgt dafür, dass sich die Handballfans der Region auf vier Derbys freuen können. Was sich beim genannten Trio alles getan hat, verrät die folgende Übersicht. HSV Rhein-Nette geht mit neuemTrainerteam in die Saison Die HSV Rhein-Nette erwartet zum Saisonstart am Samstag ab 17.30 ...