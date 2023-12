In der Handball-Rheinlandliga der Frauen geht es in die letzten Spiele des Jahres. Während der TV Engers dem Heimsieg über die HSG Mertesdorf-Ruwertal einen weiteren Erfolg in eigener Halle folgen lassen will, müssen sich die Sportfreunde Neustadt nach der deutlichen Niederlage beim Tabellennachbarn TuS Daun mit einer Wiedergutmachung zunächst einmal gedulden. Das nächste Spiel findet erst am Donnerstag, 21. Dezember, um 20 Uhr in Trier statt.