In der Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar empfangen die Handballerinnen des TV Bassenheim am heutigen Samstagabend die TSG Friesenheim. Los geht's in der Karmelenberghalle um 19.30 Uhr. Nach dem hart erkämpften 25:24-Sieg im Spitzenspiel in Bodenheim ist die Partie gegen den Tabellensiebten sicherlich eine lösbare, aber durchaus knifflige Aufgabe für Bassenheim.