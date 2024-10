Plus HVR-Pokal TV Bad Ems will beim Pokalspiel in Trier experimentieren – Klare Prioritäten Von Stefan Nink In die Oberliga sind die Handballer des TV Bad Ems mit ihrem neu formierten Team mit 6:6 Punkten recht ordentlich gestartet, am Samstagabend geht es für die Schützlinge von Andreas Klute und Martina Noll ab 18 Uhr bei der DJK/MJC Trier um den Einzug in die 3. Runde des Rheinlandpokals. Lesezeit: 1 Minute

Da die Prioritäten der Ballwerfer aus der Kurstadt eindeutig im Ligabetrieb liegen und die Schwarz-Weißen sich dort mit ihrer blutjungen Formation in gesicherten Gefilden etablieren wollen, steht für Klute in der Halle in Trier-West eines im Vordergrund: „In erster Linie gilt es im zu Fluss bleiben.“ Klar: Wenn man so ...