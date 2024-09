Plus Bitburg

TV Bad Ems verliert auch in Bitburg deutlich – Eine Verletzung schmerzt genauso wie die Niederlage

Von René Weiss

i Für Oliver Noll ging es nicht weiter, nachdem ihm ein Gegenspieler aufs Knie gefallen war. „Wir hoffen, dass es sich nicht um eine schwerere Verletzung handelt“, sagte sein Trainer Andreas Klute. Foto: Andreas Hergenhahn

Was der TV Bad Ems in der heimischen Silberauhalle abrufen kann, gelingt ihm in fremder Umgebung noch nicht. Wie schon vor zwei Wochen in Daun mussten sich die Kurstädter auch in ihrem zweiten Oberliga-Auswärtsspiel in dieser Saison deutlich geschlagen geben. Trainer Andreas Klute brachte es nach der 28:38 (13:19)-Abreibung beim TV Bitburg auf einen Nenner.