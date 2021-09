Archivierter Artikel vom 02.08.2021, 16:16 Uhr

Westerburg

TV Bad Ems siegt im ersten Test mit 34:21

Nach anfänglichen Problemen kam Handball-Rheinlandligist TV Bad Ems im ersten Testspiel nach der langen Coronapause beim Verbandsligisten HSG Westerwald zu einem am Ende überaus deutlich ausgefallenen 34:21 (15:11)-Erfolg. Dabei kam der Favorit in urlaubsbedingter Abwesenheit von Trainer Andreas Klute, der nach dem aus privaten Gründen erfolgten Rückzug von Alexander Ulges bei der Trainingsarbeit von Thorsten Schaust unterstützt wird, nur allmählich in die Gänge.