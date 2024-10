Plus Bad Ems TV Bad Ems muss Jason Delkovs Fehlen im Kollektiv kompensieren Von Stefan Nink i Mit seiner Schnelligkeit und Sprungkraft kann Rechtsaußen Frank Schaust am Samstagabend gegen die Zweite aus Mülheim und Urmitz zu einem wichtigen Faktor im Bad Emser Spiel werden. Foto: Andreas Hergenhahn Andreas Klute, dem erfahrenen Trainer der Oberliga-Handballer des Turnvereins Bad Ems, war klar, dass das Jahr des personellen Umbruchs so seine Tücken mit sich bringen kann. „Wir müssen uns etwas einfallen lassen“, sagt der Kemmenauer, der bis dato nicht unzufrieden mit dem ist, was seine Schützlinge ihm und seiner Mitstreiterin Martina Noll so auf der Platte angeboten haben. Zwei knappen Heimsiegen gegen Kastellaun-Simmern II und den recht hoch gehandelten HC Koblenz stehen zwei deutliche Verlusten auf fremdem Terrain in Daun und Bitburg gegenüber. Lesezeit: 2 Minuten

Am Samstagabend sind die Schwarz-Weißen dann wieder in ihrer gewohnten Umgebung gefordert. Ab 19.30 Uhr geht es in der Sporthalle auf der Insel Silberau gegen die Reserve des benachbarten Regionalligisten HB Mülheim-Urmitz. Pikanterie am Rande: Die Kombinierten von der linken Seite des Rheins werden vom in Bad Ems spätestens seit ...