Plus Pokal

TV Bad Ems biegt mit spätem 6:0-Lauf in Trier auf die Siegerstraße ein

Trier. Aus der Reihe tanzten die Handballer des TV Bad Ems am Samstagabend im Rheinlandpokalspiel bei der DJK/MJC Trier: Während sich die Klassenkonkurrenten TuS Daun (31:36 bei der HSG Westerwald), Turnerschaft Bendorf (29:34 bei der HSG Mertesdorf-Ruwertal), TuS Weibern (25:40 beim SV Gerolstein) und TV Welling (23:36 beim HSC Igel) bereits aus dem Wettbewerb verabschiedeten, zogen die Kurstädter mit einem 35:29 (13:15) an der Porta Nigra in die dritte Runde ein.