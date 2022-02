TuS landet zum fünften Mal einen Kantersieg

Die Handballerinnen der TuS Kirn haben ihre Erfolgsserie weiter ausgebaut, gewannen zum sechsten Mal in Folge. Und damit nicht genug: Zum fünften Mal setzten sie sich mit deutlichem Abstand durch. Im Nachholspiel gegen die TG Osthofen II bejubelten die Kirnerinnen in der Kyrau-Halle einen 39:25 (21:11)-Sieg. Dass das Team von Trainer Maouia ben Maouia im Rheinhessenliga-Klassement trotz der starken Serie nur auf Platz fünf gelistet ist, liegt am ungeraden Tabellenbild sowie den Punktabzügen wegen zu weniger Schiedsrichter.