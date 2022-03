Die Handballerinnen der TuS Kirn haben nur ihre Auftaktpartie in der Rheinhessenliga verloren, die folgenden acht Partien gewannen sie allesamt. Dieser Erfolgsgeschichte will das TuS-Team am Sonntag, 17 Uhr, im Heimspiel gegen die SG Mainz-Bretzenheim III das nächste Kapitel anfügen.