Kleinich/Budenheim

Die A-Jugend-Handballerinnen der TuS Kirn haben es geschafft: Mit zwei Siegen über die SF Budenheim haben sie sich für die Bundesliga qualifiziert. „Unser Traum ist in Erfüllung gegangen“, freute sich TuS-Trainer Maouia ben Maouia und ergänzte: „Darauf haben wir jahrelang hingearbeitet, jetzt haben wir die Früchte geerntet.“ Vor sechs Jahren hatte er das Team übernommen. Schon damals fieberte der Gedanke an das große Ziel durch die Köpfe. Spielerinnen, Eltern und der gesamte Verein hofften auf die Verwirklichung, am Sonntag wurden sie für ihr Engagement belohnt.