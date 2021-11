TuS Holzheim will nachlegen: Team von Trainer Christian Bittkau ist am Sonntag bei der heimstarken TG Kastel gefordert

Der überzeugend herausgespielte 28:18-Auswärtssieg des TuS Holzheim am Idsteiner Hexenturm zum Auftakt der Runde in der Staffel 2 der hessischen Handball-Landesliga Mitte hat Appetit auf mehr gemacht. Doch für die Ardecker könnte es möglicherweise fatale Konsequenzen haben, sich auf den Lorbeeren der ersten 60 Minuten der Saison auszuruhen. Am Sonntag geht es erneut in die Fremde. Genauer gesagt nach Mainz-Kostheim, wo um 17.30 Uhr in der Sporthalle der Wilhelm-Leuschner-Schule die Partie bei der TG Kastel angepfiffen wird.