Plus Diez TuS Holzheim beendet Kooperation: Dem Diezer Sophie-Hedwig-Gymnasium droht das Ende einer Erfolgs-Ära Seit 40 Jahren besteht zwischen dem Sophie-Hedwig-Gymnasium und dem lokalen Handball-Aushängeschild TuS Holzheim eine enge Kooperation. Doch damit ist nun Schluss. Die Holzheimer machen nicht mehr mit – aus Gründen. Von Stefan Nink

Die jüngsten Handballer des Diezer Sophie-Hedwig-Gymnasiums (SHG) wandeln auf den Spuren der Großen. Beim Regionalentscheid des „Wettkampfs IV“ bezwang das Team von Sportlehrer Heiko Ohl die Auswahl der Realschule plus aus Katzenelnbogen in der Halle der Zentralen Sportanlage in Diez in der entscheidenden Begegnung mit 13:11. Zwei starke Angriffsreihen dominierten ...