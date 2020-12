Diez

Nach drei Erfolgen hintereinander ist im Lager des TuS Holzheim die Zuversicht, auch in der kommenden Saison der hessischen Handball-Landesliga Mitte anzugehören, markant gestiegen. Die Ardecker liegen sieben Partien vor Ende dieser durchwachsenen Saison bereits fünf Zähler vor dem Drittletzten, dem Aufsteiger TGS Langenhain. Zwei, höchstens drei Teams müssen im Frühjahr runter in die jeweilige Bezirksoberliga, in der Oberliga stehen mit der HSG Breckenheim, HSG Wettenberg und TSG Münster die Kandidaten, die im Falle eines Abstiegs in die Gruppe Mitte der Landesliga kämen, über dem Strich.