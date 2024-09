Plus Vellmar

TuS holt in Vellmar Punkt der Moral: Holzheim egalisiert in letzten 120 Sekunden einen Drei-Tore-Rückstand

Von René Weiss

i Auf den letzten Drücker: Sechs Sekunden vor Ertönen der Schlusssirene gelang Marco Becker (hier im Heimspiel gegen Bruchköbel) in Vellmar der Ausgleich für seinen TuS Holzheim. Foto: Andreas Hergenhahn

Es sind die Spiele wie das am Sonntagabend, in denen der TuS Holzheim in dieser Saison punkten muss, um das große Saisonziel Klassenverbleib in der Handball-Regioalliga Hessen zu schaffen. Ihren ersten Zähler haben die Ardecker eingefahren, beim nordhessischen Mitaufsteiger TSV Vellmar erreichte das Team von Trainer Dominik Jung ein 26:26 (15:12). „Das war nichts für schwache Nerven“, fasste der Garbenheimer 60 emotionale und umkämpfte Minuten zusammen.