In der Handball-Verbandsliga Ost hat TuS Grün-Weiß Mendig endlich den ersten Heimsieg eingefahren. Der fiel am Ende beim 38:30 (20:17) gegen die HSV Rhein-Nette II umso süßer aus, weil er in einem Derby zustande kam, und zudem auch noch Dank einer äußerst geschlossenen Teamleistung am Ende ungefährdet war.