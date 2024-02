Plus Daun TuS Daun bleibt der Angstgegner: Ersatzgeschwächter TV Engers verliert in der Eifel Derya Akbulut hatte bereits vor der Rheinlandligapartie ihrer Mannschaft beim TuS Daun eine dunkle Vorahnung. So warnte die Spielertrainerin der Handballerinnen des TV Engers Mitte der Woche: „Wir dürfen Daun nicht unterschätzen. In den vergangenen Jahren haben wir uns dort oft schwergetan.“ Von Tim Hammer

Das Hinspiel in dieser Saison hatte Engers im November 2023 deutlich mit 24:16 gewonnen, weshalb diese Warnung für den ein oder anderen überraschend gewesen sein dürfte. Umso erstaunlicher war dann das Spektakel auf dem Feld in der Dauner Wehrbüschhalle: Die Gäste aus Engers erlebten einen rabenschwarzen Abend an dessen Ende ...