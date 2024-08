Plus Mülheim-Kärlich

Turniersieg in Mülheim-Kärlich: Holzheimer gewinnen nach Mitternacht

Von René Weiss

i Youngster Maximilian Schneider gab beim Turniersieg der Holzheimer in Mülheim als Kreisläufer eine gute Figur ab. Foto: Hergenhahn/Archiv

Zu so später Stunde hatte die 1. Mannschaft des TuS Holzheim noch keinen Turniersieg gefeiert. Kurz nach dem Datumswechsel von Freitag auf Samstag stand fest, dass der Regionalliga-Aufsteiger die „Krombacher Night“ in Mülheim-Kärlich gewonnen hat. Die Rot-Schwarzen entschieden beim Blitzturnier am Rhein alle vier Begegnungen gegen den HC Koblenz (15:12), den TuS Weibern (18:11) sowie die Erst- und Zweitvertretung von Gastgeber HB Mülheim-Urmitz (13:11 und 18:13) für sich.