Von seinem Weg zum Titel in der Handball-Verbandsliga will sich der HSV Sobernheim auch nicht von der Begegnung am Sonntag, 16 Uhr, bei der TG Osthofen II abbringen lassen. „Wir fahren mit der klaren Prämisse dort hin, einen Sieg einzufahren“, sagt Ioannis Tsoultsidis. Daran ändert auch das Fehlen von Martin Salis und Mark Fischer nichts. „Es gibt keine Ausreden“, betont der HSV-Trainer. „Wir haben es noch nie groß thematisiert, wenn Spieler ausgefallen sind.“