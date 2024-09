Plus Koblenz/Bendorf/Urmitz

Trio aus Koblenz, Bendorf und Mülheim-Urmitz legt los – Turnerschaft erfüllt Schiedsrichter-Soll nicht

Von Harry Traubenkraut

i Die Handballmannschaft des HC Koblenz (links) und der Turnerschaft Bendorf (rechts) sind gerüstet für die neue Saison in der Oberliga Rheinland. Fotos: TS Bendorf (Schirmer)/HC Koblenz (Knipp) Foto: TS Bendorf/Schirmer

Vieles neu und einiges vertraut: So lässt sich vor der neuen Saison die Lage in der der Handball-Oberliga zusammenfassen. Neu ist bereits der Liganame, denn die frühere Rheinlandliga heißt jetzt Oberliga Rheinland. Aber auch bei den Mannschaften HC Koblenz, TS Bendorf und HB Mülheim-Urmitz II gibt es vor dem Saisonbeginn an diesem Wochenende einige Neuigkeiten.