Nach rund siebenwöchiger Pause nehmen die Handballer des TV Bad Ems am Samstagabend ab 19.30 Uhr in gewohnter Umgebung wieder den Punktspiel-Reigen in der Rheinlandliga auf. Zu Gast in der charmanten Kurstadt an der Lahn wird dann der Tabellenletzte TuS Weibern sein.