Plus Bad Ems Torewerfen soll diesmal leichter fallen: Bad Ems hat gegen Kastellaun II noch eine Rechnung zu begleichen Zum Abschluss der Hinrunde verpasste es der TV Bad Ems, das Titelrennen in der Handball-Rheinlandliga zu einem echten Dreikampf zu machen. Die 30:31-Heimniederlage im Spitzenspiel gegen die damit weiterhin verlustpunktfreie HSG Hunsrück tat der Stimmung bei der anschließenden Weihnachtsfeier jedoch keinen Abbruch. „Da war alles gut“, sagt TVBE-Coach Andreas Klute. „Wir haben ein tolles Spiel gezeigt, letztendlich haperte es an Kleinigkeiten.“ Von Andreas Hundhammer

Drei Niederlagen kassierten die Kurstädter in elf Hinrundenspielen. Zwei davon gegen die vor ihnen rangierenden Teams der HSG Hunsrück und des TuS Daun – und eine gleich zu Saisonbeginn gegen die HSG Kastellaun-Simmern II, mit der es für die Bad Emser an diesem Samstag ab 19.30 Uhr in der heimischen ...