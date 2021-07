Torben Waldgenbach will in die 2. Liga – Urbarer wechselt zum TuS Kaiserslautern-Dansenberg

Torben Waldgenbach hat in einer kuriosen Situation gesteckt. Noch gehört der Handballer aus Urbar der HSG Dutenhofen/Münchholzhausen an, die Daumen hatte er aber einer anderen Mannschaft gedrückt. Warum das? Während die Saison für die Bundesliga-Reserve der HSG Wetzlar bereits beendet war, kämpfen 14 andere Drittligateams in der Aufstiegsrunde um zwei Tickets für die Zweitligasaison 2021/22. Dazu zählte auch der TuS Kaiserslautern-Dansenberg, für den Waldgenbach nach der Sommerpause seine Wurfgewalt und Abwehrstärke aufbieten wird. Allerdings klappt es nicht mit Waldgenbachs Wunsch, in die 2. Bundesliga zu wechseln, denn Kaiserslautern-Dansenberg hat es nicht geschafft, wie schon in den 1980er- und 1990er-Jahren in die zweithöchste deutsche Spielklasse aufzusteigen.